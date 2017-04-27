"AAOIFI Faizsiz Finans Standartları Türkçeye Kazandırılıyor"

Aslen Arapça olarak yayınlanan ve dünyadaki faizsiz finans kurumlarınca esas kabul edilen 58 Faizsiz Finans Standardının, Türkçe'ye de tercüme edilmesi için yapılan anlaşma 26 Nisan 2017 Çarşamba günü TKBB Merkezinde geniş katılımlı bir protokol ile imzalandı.

Projede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) destekleyici kurum olarak yer alırken çeviri süreci İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin koordinasyonuyla yürütülecek.

Projenin imza törenine BDDK Başkanı Mehmet Ali AKBEN, TKBB Başkanı Melikşah UTKU, TKBB Yönetim Kurulu Üyeleri Osman ARSLAN, Ufuk UYAN, İkram GÖKTAŞ, Abdüllatif ÖZKAYNAK, TKBB Genel Sekreteri Osman Akyüz, AAOIFI Genel Sekreteri Dr. Hamed Hassan Merah ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut katıldı.

TKBB'nin öncülüğünde gerçekleşen AAOIFI'nin faizsiz finans standartlarının Türkçe'ye çevirisi projesinde, alanında uzman 17 kişilik bir çeviri ekibi görev alacak. Tercümelerin tamamlanmasıyla birlikte AAOIFI standartlarının Türkçe dijital ve matbu versiyonlarının dağıtımının Aralık 2017'de gerçekleştirilmesi planlanıyor. AAOIFI standartlarının Türkçe'ye kazandırılmasıyla birlikte İslami finans alanında uzman -konuya ilgi duyan- üniversite, sektör paydaşları ve kamu kesiminde irtibatlı tüm taraflara Türkçe kaynak olarak katkı sunulması hedefleniyor.