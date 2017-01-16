Aa Haber Akademisi'nden "Fotoğrafçılık Eğitimi"

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi'nin "Fotoğrafçılık Eğitimi" için başvurular alınmaya başlandı.



Ankara'da düzenlenecek eğitimler, alanında uzman fotoğrafçılar, akademisyenler ve ajansın tecrübeli foto muhabirleri tarafından verilecek.



Sabit Kalfagil, Coşkun Aral, Ozan Sağdıç ve Merih Akoğul gibi uluslararası çalışmalara imza atmış isimler de eğitimde kursiyerlerle deneyimlerini paylaşacak.



"Temel Fotoğrafçılık", "Fotoğraf Kültürü", "Doğa Fotoğrafçılığı", "Fotoğrafta Işık Kullanımı", "Sokak Fotoğrafçılığı", "Portre Fotoğrafçılığı", "Mimari Fotoğrafçılığı", "Haber Fotoğrafçılığı-Foto Röportaj" ve "Fotoğraf Çekim Uygulamaları" derslerinin verileceği eğitim süresince, "Ustalardan Fotoğraf Hikayeleri" konulu konferanslar da düzenlenecek.



Uygulama dersleri kapsamında Hamamönü, Ankara Kalesi, Hacıbayram Camisi, Yedigöller, Beypazarı ve Kapadokya'da çekimler yapılacak.





Başvuru şartları



Fotoğrafa ilgi duyan herkesin katılımına açık olan eğitime başvurmak isteyen adaylarda, kronik ve bedensel rahatsızlığı ile seyahat engelinin bulunmaması şartı aranacak.



Eğitim boyunca kursiyerlerin kullanacağı fotoğraf makinası ve ekipmanlar adaylar tarafından temin edilecek. Adaylar, istedikleri herhangi bir konuda, 10 karelik portfolyo hazırlayıp AA Haber Akademisi'ne gönderecek.



Eğitime katılmaya hak kazanan adaylar, eğitim süresince uygulama için yapılacak gezilerin ulaşım ve yemek bedelinin de dahil olduğu bin 500 lirayı ilgili bankanın şubelerine yatırarak, adli sicil belgesi ve sağlık raporuyla kayıt yaptırabilecek.



Ankara dışından müracaat edenler, Skype programı üzerinden mülakata katılabilecek.



AA'da istihdama yönelik olmayan eğitim sonunda başarılı olanlar katılım sertifikası alacak.



Öte yandan, eylül ve ekim aylarında İstanbul'da da "2. Fotoğrafçılık Eğitimi" yapılacak.



AA Haber Akademisi'nin "Fotoğrafçılık Eğitimi"ne başvurular ise 16 Ocak-19 Şubat'ta alınacak. İlk değerlendirmenin ardından mülakata çağrılacak adaylar ise 4 Mart'ta ilan edilecek. 6-10 Mart'ta mülakatların tamamlanmasının ardından eğitim almaya hak kazananlar da 16 Mart 2017'de duyurulacak. Eğitimler, 4 Nisan-2 Mayıs 2017 tarihlerinde verilecek.



Eğitim programına katılmak isteyenler, akademinin "http://aa.com.tr/tr/haberakademisi/egitimler" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.