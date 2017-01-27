Zihinsel Engelli Çocuk, Sobadan Çıkan Yangında Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki bir evde sobadan sıçrayan alevler, 9 yaşındaki zihinsel engelli çocuğun yatağına sıçradı. Evde tek başına olan çocuk, yangından ağır yaralı halde kurtarıldı ancak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

YANGINI ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Sakarya'nın Geyve ilçesi İnciksuyu Mahallesinde gece saat 23.00 sıralarında bir evde sobadan yatak üzerine sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YANGIN BAŞLADIĞINDA EVDE TEK BAŞINAYDI

Yangın sırasında evde tek başına bulunan ve yatakta yattığı öğrenilen 9 yaşındaki zihinsel engelli İsmail Serhat B., sağlık görevlilerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan zihinsel engelli çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.