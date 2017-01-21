9. TRT Belgesel Ödülleri'ne Başvurular Devam Ediyor

TRT'nin, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek amacıyla 2009 yılında başlattığı TRT Belgesel Ödülleri'ne başvurular devam ediyor.



Yurt içinden ve yurt dışından yoğun ilgi gören 8.TRT Belgesel Ödülleri'ne geçen yıl 47 ülkeden 427 belgesel film katılmış ve finalist filmler İstanbul'da yapılan ve yönetmenlerin söyleşileriyle renk kattığı gösterimlerle festival takipçileriyle buluşturulmuştu.



9.TRT Belgesel Ödülleri'ne bu yıl da yurtiçi ve yurtdışından yoğun bir katılım beklendiği belirtilerek, 9.TRT Belgesel Ödülleri'ne başvuru için son tarihinin 03 Şubat 2017 olduğu hatırlatıldı. Yapılacak ön elemenin sonuçları, 27 Şubat 2017'de açıklanacak ve finale kalan filmlerin 11-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenecek "TRT Belgesel Günleri"nde seyirciyle buluşacağı bildirildi. Kazananların 15 Mayıs 2017'de düzenlenecek ödül töreninde açıklanacağı 9.TRT Belgesel Ödülleri, yarışmaya katılım koşullarını taşıyan herkese açık ve katılımın ücretsiz olduğu ifade edildi.



Ulusal Profesyonel Kategoride 45 bin TL olan en iyi film ödülü, Öğrenci Filmleri Kategorisi'nde 20 bin TL olarak belirlendi. Uluslararası Yarışmadaki en iyi film ödülü 45 bin TL. Bu ödüllerin yanı sıra her kategoride 2 özel ödülün bulunduğu, yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu ve ayrıntılı bilgileri, yarışmanın www.trtbelgesel.com web adresinden edinebilecekleri bilgisi verildi.



Yarışma Takvimi



Başvuru başlangıç tarihi 28 Kasım 2016, yarışmaya son başvuru tarihi 03 Şubat 2017, ön eleme sonuçlarının ilanı 27 Şubat 2017, yarışmaya seçilen filmlerin malzemelerinin son kabul tarihi 17 Mart 2017, seçici kurul değerlendirmeleri 11-14 Mayıs 2017, sonuçların açıklanması ve ödül töreni 15 Mayıs 2017.



Ödüller



Ulusal Yarışma Profesyonel Kategori En İyi Film Ödülü 45 bin TL, Özel Ödül 35 bin TL, Özel Ödül 25 bin TL, Öğrenci Filmleri Kategorisi En İyi Film Ödülü 20 bin TL, Özel Ödül 15 bin TL, Özel Ödül 10 bin TL, Uluslararası Yarışma En İyi Film Ödülü 45 bin TL, Özel Ödül 35 bin TL, Özel Ödül 25 bin TL olarak belirlendi. - ANKARA