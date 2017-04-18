8. Ortadoğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstri Fuarı"

Diyarbakır'da düzenlenen "8. Ortadoğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı"nın açılışı yapıldı.



Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde 22 Nisan'a kadar sürecek fuarın açılışında konuşan Vali Hüseyin Aksoy, Diyarbakır'ın tarım potansiyeli açısından Türkiye'nin en önemli şehirleri arasında yer aldığını, toplam arazisinin yüzde 45'i tarıma müsait kentin gerek zirai üretimde gerekse hayvancılıkta önemli çalışmalar geçekleştirildiğini söyledi.



Silvan Projesi'nin bu çalışmalar içerisinde önemli bir yer tuttuğuna dikkati çeken Aksoy, proje kapsamında 8 baraj, 23 sulama kanalının yapıldığını belirtti.



Silvan Barajı, Avrupa'nın en büyük barajlarından biri



Proje kapsamında yapımı süren Silvan Barajı'nın gövde yüksekliğinin 175,5 metre olduğunu, tamamlandığında Avrupa'nın en büyük barajları arasında yer alacağını dile getiren Aksoy, şöyle devam etti:



"Sulanacak araziye baktığımızda 2 milyon 351 bin dekarlık bir alan sulanacak. Bu proje Diyarbakır'ın tarımdaki aktivitesini çok daha farklı bir noktaya taşıyacak ve tarımsal üretimde hem gelir artacak hem de ürün çeşitliliğini hep birlikte göreceğiz."



Bu tür fuarların Diyarbakır'da tarımsal üretimdeki farklılık ve çeşitliliğin artmasına katkı sunacağına işaret eden Aksoy, tarımdaki son gelişmelerin ve teknolojilerin bu fuarlarda üreticiyle, tüketiciyi karşı karşıya getirdiğini, daha iyi bir noktaya taşıma adına önemli fırsatlar ortaya koyduğunu bildirdi.



Kentin hayvancılık konusunda önemli merkezlerden biri olduğunu söyleyen Aksoy, Türkiye'nin ilk Tarım Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi'nin Diyarbakır'da kurulduğunu anlattı.



Fuarların kent ekonomilerine de çok önemli katkılarının bulunduğunu aktaran Aksoy, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Bu fuar organizasyonu sayesinde sadece yurt içinden değil, yurt dışından da çok değerli konuklarımız var. Yurt dışından 200'den fazla konuğumuzu Diyarbakır'da görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Burada karşılıklı olarak sektörlerde yer alan iş adamlarımızın yapacağı görüşmeler önümüzdeki dönemde Diyarbakır'daki ticaretin gelişmesinde çok önemli kazanımları bize sunacaktır."



TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz de 2 yıllık bir aradan sonra yeniden Diyarbakır'da fuar açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nin yapılan yeni yatırımlarla, alt yapı güçlendirme çalışmalarıyla modern bir görünüme kavuştuğunu belirten Alagöz, fuarın öncekine göre yüzde 20 büyüdüğünü dile getirdi.



Yurt dışından gelen 200'ün üzerinde misafiri Diyarbakır'da ağırlayacaklarına dikkati çeken Alagöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Irak, Suriye, Bahreyn, Kuveyt ve Suudi Arabistan'dan gelen yabancı iş adamlarımıza Diyarbakır'ın ve bölge tarım sektörünün ihracatına anlamlı katkılar sağlarken bir taraftan da Diyarbakır'ımızın dillere destan misafirperverliğini, turizm potansiyelini bütün dünyaya tanıtmış olacağız. Bu fuar açılışı vesilesiyle bütün yatırımcı ve iş adamlarını da Diyarbakır'da ticaret yapamaya davet ediyoruz."



Kuzu, Oğlak, Buzağı Güzellik Yarışması



Fuar kapsamında "Kuzu, Oğlak, Buzağı Güzellik Yarışması" düzenlendi. Yarışmada, dereceye giren kuzu, oğlak ve buzağı sahiplerine ödülleri verildi.



Açılışa, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve kurum müdürleri katıldı.