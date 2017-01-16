8 Kişinin Serveti Dünya Nüfusunun Yarısının Gelirinden Fazla





Dünyanın en zengin sekiz kişinin serveti dünya nüfusunun yarısının mal varlığından daha fazla.



İngiliz sivil toplum kuruluşu Oxfam'ın yayınladığı rapora göre aralarında Facebook'un genç kurucusu Mark Zuckerberg'in de bulunduğu sekiz kişinin toplam serveti 426 milyar dolar.



Dünya nüfusunun yaklaşık yarısına tekabül eden 3,6 milyar insanın toplam geliri ise 409 milyar dolar olduğu tespit edildi



Oxfam kurumsal danışmanı Max Lason zengin iş adamlarının oran olarak çalıştırdıkları işçilerden bile daha az vergi ödediklerine dikkat çekti:



"Son 10 yılda bazı ülkelerin zengin ile fakir arasındasın uçurumu kapatmak için önlemler aldığını görüyoruz. Doğru yönde ilerleyen bu ülkeler, zenginlerin vergi ödemesini sağlıyor. Ama diğer taraftan milyarder kesimlerin oran olarak kendi şirketlerinde çalıştırdıkları temizlikçi ya da sekreterden daha az vergi ödedikleri bir durumla karşı karşıyayız. Bu bir çılgınlık."



Oxfam'ın Davos zirvesi öncesi yayınladığı rapor dünyada zengin ile fakir arasındaki uçurumun sanılandan daha büyük olduğunu ortaya koyuyor.



Hesaplamalara göre 2010'da 43 kişinin serveti dünya nüfusunun yarısına eşitken bugün bu servet 9 insanın elinde bulunuyor.



Oxfam ayrıca, orantısız vergi sisteminin gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.



Auteur: euronews-tr



Tags: yarısının Yoksulluk serveti fazla dünya Araştırma gelirinden kişinin nüfusunun Gepost: 16 januari 2017