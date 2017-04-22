8 Bin Nüfuslu Beldede 5'inci Termik Santrale Tepki

ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi'nin 8 bin nüfuslu Çatalağzı Beldesi'nde mevcut 4 termik santralin yanına yapılması planlanan 160 megavat gücündeki yeni termik santral ve kül barajına tepki gösteren halk, bilgilendirme toplantısında "Termik santral istemiyoruz" sloganları attı.



Beldede 1946 yılında faaliyete geçen 300 megavatlık Çatalağzı Termik Santrali'nin yanına, Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 2010'da 160 ve bin 300 megavat, geçen yılda bin 300 megavat gücünde toplam 3 termik santral kuruldu.



YENİ SANTRAL SAHİLE



Deniz kenarındaki Ömerağzı sahilinde Demir Madencilik A.Ş. tarafından yapılması planlanan 160 megavat gücündeki termik santral ile kül barajı için 25 Nisan'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı yapılacak. Çatalağzı Belediyesi ve çevre dernekleri, ÇED süreci devam eden termik santral için Çatalağzı Belediyesi Düğün Salonu'nda bilgilendirme toplantısı düzenledi. Yapılacak santralin çevreye vereceği zarar ve etkilerinin anlatıldığı toplantıda beldede yaşayanlar termik santral istemediklerini söyledi. Halk, "Termik santral istemiyoruz" sloganları attı. Çatalağzı Çevre Koruma Derneği tarafından başlatılan imza kampanyasıyla toplanan imzaların da bakanlıktaki toplantıya götürüleceği açıklandı.



BELEDİYE BAŞKANI: BU İŞ ARTIK ÇIĞRINDAN ÇIKTI



Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, bakanlıktaki toplantıya 7 muhtarla birlikte katılacaklarını söyledi. Sağlıklı şekilde yaşam haklarını korumak için mücadele ettiklerini ifade eden Akgün, şöyle dedi:



"3'üncü defa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ben termik santral yapımı için değerlendirme toplantısına gidiyorum. 4 termik santral çalışıyor burada. Bu iş artık çığırından çıktı. İnsanların bu kadar üzerine gelinmez. Şimdiki termik santrali yapmayı düşündükleri yer Ömerağzı sahili. İnsanların denize girdiği tek yer. O Çanakçı Vadisi denilen yer bir doğa harikası. Bu tip iki yer var Çatalağzı'nda doğası bozulmamış. Oraları katletmek gibi bir şey. Buna hiç kimsenin vicdanı olur vermez. Deniz dolgusu yapılacak ve ayrıca bir tarafında da yerleşim alanları var. Ayrıca bu Çatalağzı'nın sorunu değil Zonguldak'ın sorunu. Bacalardan çıkan toz, duman veya gaz 60 kilometre çapa dağılıyor."



Beldede yaşayan 57 yaşındaki Makbule Kınay da yeni bir santral planına isyan ederek, "İnsanlar kanserden ölüyor, nefes alamıyoruz. Bu santrali yapanların hanımları burada 3 gün yaşasın, madalya takmazsam ben insan değilim. Gelsinler bu pisliğin içinde yaşasınlar, pislikten bıktık, evlerimiz çatladı. Kamyonların pisliğinden, çamurundan. Biz bıktık artık istemiyoruz" dedi.



Toplantı, konuşmaların arından sona erdi. - Zonguldak