79 Yaşında Kur'an Okumayı Öğrendi

Nevşehir İl Müftülüğü halk açık olarak başlatılan Kur'an okuma kursuna katılan 79 yaşındaki Mehmet Önder, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.





Merkez Zihni Paşa Caminde yaklaşık 4 ay önce başlayan kursta eğitim alan Önder, öğrenmenin yaşı olmadığını göstermiş oldu.





Caminin müezzini tarafından verilen eğitime düzenli olarak katılan Önder, Kur'an-ı Kerim okumaya başlamanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.





Önder, "Okumanın, öğrenmenin yaşı yoktur. Kur'an-ı Kerim okuyabilmeyi çok istiyordum. Açılan kursa katıldım ve başardım. Allah, herkese Kur'an okuyabilmeyi nasip etsin." diye konuştu.