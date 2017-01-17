70 Yaşında Resim Yapmayı Öğrendi

Rize'de ev hanımlarının eğitim gördüğü Halk Eğitim Merkezi Resim Kursu'nda 70 yaşındaki kursiyer Melek Sümer, ilerleyen yaşına rağmen resim yapmayı öğrendi.



Rize'de Halk Eğitim Merkezi tarafından Usta Eğitici, Resim Öğretmeni Arzu Şatır'ın sınıfında orta yaşın üzerindeki ev hanımları resim eğitimi alıyor. Sınıfın en yaşlı öğrencisi ise 70 yaşındaki Melek Sümer. Sınıf öğretmeni olan Resim Öğretmeni Arzu Şatır, değişik sınıflarda 7 yaşından 70 yaşına kadar öğrencisi bulunduğunu belirtip, "Kara kalem, ahşap boyama, yağlı boya eğitimi veriyoruz. En yaşlı öğrencimiz 70 yaşında. En genç öğrencimiz ise 7 yaşında. İlerleyen yaşına rağmen gelip eğitim alan öğrencilerimizin kabiliyetlerinin çok iyi seviyelerde olduğunu görüyoruz. Yaptıkları bu işten keyif aldıklarını görmek de güzel. Yaş, sanat öğrenmek için bir engel değildir. İnsan istedikten sonra her şey olur. Önemli olan istemektir" dedi.



Sınıfın 70 yaşı ile en yaşlı öğrencisi olan Melek Sümer, aynı zamanda sınıfın kendini en genç hisseden öğrencisi olduğunu ifade edip, "Emekli bankacıyım. Hep hayalimde resim yapmak vardı. Resim yapabilmeyi çok istiyordum. Bu kursa kayıt oldum. Yaklaşık 4 yıldır da eğitim alıyorum. Tam öğrendiğim söylenemez. Henüz talebeyiz. Resim duyguların tuvale aktarılmasıdır. Yaş sanat öğrenmek için bir egen değildir. Tüm ev hanımlarına sesleniyorum. Evde oturmasınlar. Böyle kurslarda içlerindeki hünerlerini ortaya koysunlar. Dört çocuğum ve iki torunum var. Hafta sonu torunlarım ile bir araya gelip onlarla da resim yapıyorum" diye konuştu. - RİZE