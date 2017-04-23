70 Haneli Mahallede Branda Altında 23 Nisan Coşkusu

SAKARYA'nın Geyve İlçesi'nde 70 haneli Burhaniye Mahallesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilkokulun önüne çekilen branda altında kutlandı.



Sakarya'da bayram sabahı etkili olan sağanak yağış nedeniyle kent merkezi ve ilçelerdeki neredeyse tüm okullar açık alanda yapacakları 23 Nisan etkinliklerini iptal etti. Geyve'nin 70 haneli Burhaniye Mahallesi'ndeki 24 öğrencinin öğrenim gördüğü Burhaniye İlkokulu'nda ise hazırlanan kutlamalara yağmur engel olamadı. Erken saatlerde çok sayıda vatandaş okuldaki öğretmenlerle işbirliği yaparak okul önündeki alanının üzerini brandayla kapattı. Minikler ve velileri Cumhuriyet coşkusunu brandanın altında yaşadı. Anaokulu ve ilkokul öğrencileri gerçekleştirilen muz yeme, çiğ köfte yeme ve bardaktan top çıkarma yarışmalarında yarıştı. 2 öğretmeni olan ilkokulda yapılan bayram kutlamasına Geyve Kaymakamı İlyas Memiş de katılarak öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.



Okul müdürü Mehmet Emin Şimşir öğrencilerin coşkusunu kırmamak için etkinlikleri iptal etmediklerini belirterek, "Gerekli önlemleri aldık, çadırlarımızı kurduk. Köylülerimiz yardımcı oldular. İşbirliği yaptık. Herkes memnun. Yemek ikram ettik. Bugün ülkemiz için çok özel bir gün. Çocuklara armağan edilen bu günü yağmur sebebiyle iptal edip, minik yavrularımızın coşkusunu kırmak istemedik" dedi.



- Sakarya