7 Yaşındaki Enes'in Öldüğü Kazaya, Mahallelilerden Tepki

BURSA'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde durakta bekleyenlere otomobiliyle çarparak, 7 yaşındaki Enes Güleç'in ölümüne, 7 kişinin de yaralanması neden olan ve kaza sonrası kaçan sürücüye, mahalle sakinleri toplanarak, tepki gösterdi.



Çukurca Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde dün sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 16 ZR 232 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı ve otobüs durağına daldı. Kaza yapan sürücü kaçarken, otobüs durağında Diş Hastanesi'ne gitmek için ailesiyle birlikte bekleyen Enes Güleç öldü. Kazada, Enes'in annesi 39 yaşındaki Münise, ablası 16 yaşındaki Naziye Güleç ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis kimliğini tespit ettiği sürücüyü ararken, bugün Nilüfer Caddesi'ndeki otobüs durağında toplanan Çukurca Mahallesi sakinleri, kazanın ardından otomobilini bırakıp kaçan sürücüyü protesto etti. Mahalleli adına açıklama yapan Beytullah Doruk, sürücünün aşırı hızlı olduğunu ve bu yüzden kazaya sebebiyet verdiğini söyledi. Kazaya tanık olduğunu ve yaralılara ilk yardımda bulunduğunu anlatan Doruk, "Kazanın ardından sürücüyü göremedik. Bir kaç kişi kaçtığına tanık olmuş. Bizde bakındık ama bulamadık. Kısa süre içerisinde yakalanmasını yetkililerden bekliyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden de durağın bulunduğu alanda düzenleme yapmasını istiyoruz" dedi.



Mahalleli açıklamanın ardından olaysız dağıldı.



- Bursa