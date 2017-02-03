7 Eylül Caddesi'ne Büyükşehir'den Modern Dokunu

Kısa süre içerisinde tamamlanacak çalışmaların ardından 7 Eylül Caddesi modern bir görünüme kavuşacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı ilçesi Atatürk Mahallesi 7 Eylül Caddesi'nde yol ve kaldırım düzenlemesine başladı. Hummalı bir şekilde yürütülen çalışmaları Saruhanlı İlçe Koordinasyon Şube Müdürü Nuri Güncan ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Kahramanlar da inceledi. Bölge sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanan çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirten Saruhanlı İlçe Koordinasyon Şube Müdürü Nuri Güncan," Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde bir yandan dev hizmetleri hayata geçirerek şehrin çehresini değiştirirken, bir yandan da yol ve kaldırım düzenlemeleri ile vatandaşların ulaşım kalitesinin arttırıyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımız tarafından da memnuniyetle karşılanan çalışmaların ardından 7 Eylül Caddesi'nin hem modern bir görünüme kavuşacağını, hem de daha kullanışlı hale geleceğini belirtmek isterim" dedi.