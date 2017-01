5. İnşaat ve Konut Konferansı'na Geri Sayım Başladı

Gayrimenkul sektörünün önde gelen yatırımcılarının ve profesyonellerinin bir araya geleceği, 5. İnşaat ve Konut Konferansı 24 Ocak 2017 Salı günü Marriot Hotel Asia'da gerçekleştirilecek.



5. İnşaat ve Konut Konferansı'nda; gayrimenkul sektöründe yaşanan değişimler, şehirleşme ve çevrecilik, enerji verimliliği, kentsel dönüşüm projelerinin önemi, marka şehirler, pazardaki yeni eğilimler, zorlaşan rekabet koşulları ve çözüm önerileri vb. pek çok masaya yatırılacak.



Eventuum Genel Direktörü Pınar Kopuz düzenlenen konferans ile ilgili, "Geçtiğimiz yıl 251 kurumun katılımıyla sektörde kendi rekorunu kıran konferans, bugüne kadar 695 şirketi ağarlayarak Türk gayrimenkul sektörünün en geniş katılımlı konferansı ünvanına sahip oldu. Düzenlendiği her yıl büyük ilgi gören Eventuum'un organize ettiği İnşaat ve Konut Konferansı gayrimenkul sektörünün en seçkin buluşması olarak kabul ediliyor. Bu yıl beşincisi düzenlenen konferansa 170 kuruluştan katılım bekleniyor" dedi.



Kopuz konuşmasına şöyle devam etti: "Her yıl daha da büyüyen katılımıyla sektörün nabzını tuttuğumuz 5. İnşaat ve Konut Konferansı'nda bu yıl da büyük çaplı bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Sektörün öncülerinin gözünden deneyimlerin ve beklentilerin aktarıldığı konferans her yıl daha da ilgi çekici oluyor. Bizler de ekip olarak böylesine büyük çaplı bir organizasyonu düzenlemekten yoğun bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz."



Kopuz son olarak, "Babacan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, Ağaoğlu Şirketler Grubu İş Geliştirme Başkanı Burak Kutluğ, NEF İcra Kurulu Üyesi Bülent Kozlu Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı, Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan Dağ, Mimar ve Mühendisler Grubu Denetim Kurulu Başkanı Kadem Ekşi, Yiğit IDK Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit, Enerji Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güngör'ün katılacağı, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Özdil'in konuşmacı olarak katılacağı 5. İnşaat ve Konut Konferansında; gayrimenkul sektöründe yaşanan değişimler, şehirleşme ve çevrecilik, enerji verimliliği, kentsel dönüşüm projelerinin önemi, marka şehirler, pazardaki yeni eğilimler, zorlaşan rekabet koşulları ve çözüm önerileri vb. pek çok konu ele alınacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL