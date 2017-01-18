5 İlde Fetö Operasyonu: 33 Gözaltı

ŞANLIURFA merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin Şanlıurfa, Adana, Antalya, Mardin ve Kırşehir'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında öğretmen ve doktorların da bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa Adliyesi önünde Zaman Gazetesi'ne yönelik operasyon ve Hidayet Karaca'nın tutuklanmasını protesto eylemine katıldıkları da öğrenilen şüphelilerin sorgulanmasına başlandı. - Şanlıurfa