5 İlde Elektrik Kesintisi

Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Osmaniye'nin bazı bölgelerinde 8 Ocak'ta elektrik kesintisi uygulanacak.



Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ne 09.00-18.00, İmamoğlu ilçesi Fatih Mahallesine 08.00-16.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.



Mersin



Gülnar ilçesi Büyükeceli, Sipahili, Yanışlı, Koçaşlı, Dedeler ve Ulupınar mahallelerine 09.00-10.00, Gülnar ilçesi Büyükeceli, Sipahili, Yanışlı, Koçaşlı, Dedeler, Ulupınar ve Çavuşlar mahallelerine 15.00-16.00, Mezitli ilçesi Eski Mezitli Mahallesi, Mut ilçesi Kadıköy ve Hacıilyaslı mahallelerine 09.00-17.00, Silifke ilçesi İmamuşağı, Akdere, Işıklı, Yeşilovacık, Uşakpınarı ve Kocapınar mahallelerine 09.00-10.00, Toroslar ilçesi Çifçiler Mahallesine 09.00-17.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.



Hatay



Dörtyol ilçesi Konaklı mahallesinde 09.00-15.00, Erzin ilçesi Yukarıburnaz Mahallesinde 09.00-14.00, Samandağ ilçesi ve bağlı mahallelerinde 02.00-04.00, Reyhanlı ilçesi Cüdeyde, Pınarbaşı, Esentepe, Bahçelievler, Bağlar, Mustafa Kemal, Gültepe ve Adabucak mahallelerinde 09.00-16.00, Antakya ilçesi Gazi Mahallesinde 09.00-13.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.



Gaziantep



Yavuzeli ilçesi Sarılar Mahallesinde 09.00-14.00, Nizip ilçesi Saray Mahallesinde 09.00-17.00, Nurdağı ilçesi Yavuzselim Mahallesinde 08.30-16.30, Oğuzeli ilçesi Körkün Mahallesinde 08.30-9.30 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.



Osmaniye



Düziçi ilçesi Uzun Banı Mahallesine 09.00-15.00, Hasanbeyli ilçesi Kalecik köyüne 09.00-17.00 saatlerinde enerji verilmeyecek.



Açıklamada ayrıca, belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı enerji kesme ve verme zamanlarında değişikliğe gidilebileceği kaydedildi.