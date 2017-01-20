Bursa'nın Karacabey ilçesinde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak sigara satışı yaptığını tespit ettikleri bir iş yerine baskın düzenledi. U.K.'ya ait dükkan ve üç ayrı eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, toplam 5 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Piyasa değeri 40 bin TL olan 5 bin paket kaçak sigaraya el konulurken, gözaltına alınan U.K., emniyetteki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - BURSA