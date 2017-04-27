40 Yıllık Rüyaya 5 Kala

GÜLTEKİN YETGİN - Süper Lig'de son olarak 1976-1977'de mücadele eden Giresunspor, 40 yıllık hasreti bu sezon sona erdirmek için son 5 maçına çıkacak.



Kurulduğu 1967 yılından 4 sene sonra Türkiye'deki en üst seviye lige yükselen ve 1977 yılına dek burada mücadele eden Karadeniz temsilcisi, geriye kalan zaman diliminde Süper Lig yüzü göremedi.



Yarım asra yakın süre içerisinde 2. ve 3. Lig arasında inişli çıkışlı grafikler sergileyen Giresunspor, son 3 sezondur 1. Lig'de mücadele veriyor.



Geçen yıl play-off'a kalmayı son anda kaçıran Giresunspor, bu sezon bitime son 5 hafta kala 47 puanla lider Evkur Yeni Malatyaspor'un 7, ikinci Eskişehirspor ve üçüncü Sivasspor'un ise ikişer puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.



Yediden yetmişe tüm taraftarlarına 40 yıllık rüyayı yaşatmak isteyen Karadeniz temsilcisi, final niteliğinde olan tüm maçlarını kazanarak adını Süper Lig'e yazdırmak için inançlı.



Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligdeki konumları itibarıyla hem şampiyonluk hem de ilk 6'ya girme mücadelesi verdiklerini söyledi.



Ligde puan sıralamasına bakıldığında karışık bir durum olduğuna işaret eden Bozbağ, "Sonuçta ne olursa olsun Giresunspor yarın Sivasspor ile çok önemli bir maça çıkıyor. Bence kazandığı takdirde Süper Lig kapısı ciddi biçimde aralanıyor. O yüzden yarın deplasmandaki maçı kazanmamız gerekiyor." dedi.



Bozbağ, puan sıralamasında kendilerinden üst ve alt sıralarda yer alan takımların çoğunun bütçesinin Giresunspor'dan yüksek olduğuna işaret etti. Mevcut konumlarını ve sıralamadaki yerlerini çok başarılı bulduğunu belirten Bozbağ, "Ama ülkemizde başarı sadece şampiyonluklarla ölçüldüğü için zaman zaman biraz burada sıkıntı yaşıyoruz. Yönetim olarak ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Beş senede ne yaptıysak görevde kaldığımız süre içerisinde de aynı şeyleri yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Ligde geride 5 haftalık bir süre kaldığını anımsatan Bozbağ, "Şampiyon olacağız diyorum, benim ağzımdan bu saatten sonra başka bir söz çıkması çok mantıklı değil. Bu çocuklar getirdiler bu takımı buraya bu bütçelerle, sonuna kadar üst ligi kovalayacağız." diye konuştu



Bu sezon sonu mutlu sona ulaşmak istediklerini anlatan Bozbağ, 40 yıllık rüyayı gerçekleştirmenin peşinde olduklarını ifade etti. Mustafa Bozbağ, bu sezon sonu rüyanın gerçek olması, taraftarlarla bu heyecanı yaşatmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.