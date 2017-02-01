4 Mahallenin İçme Suyu Aynı Depoya Bağlandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (DESKİ), Honaz ilçesi Ovacık Mahallesi'nde yaptığı yeni su deposu ile 4 mahallenin içme suyu artık tek merkezden verilecek.



Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Honaz ilçesinin Ovacık, Karakurt, Karateke ve Emirazizli Mahallelerinde mevcut içme suyu depolarının ihtiyacı karşılamaması üzerine, DESK'nin bu mahallelere tek bir su deposu yapmak için harekete geçtiği belirtildi.



Ovacık Mahallesi'ne 2 bin metreküplük içme suyu deposu inşa eden DESKİ'nin burada açtığı içme suyu sondaj kuyusu ile Ovacık, Karakurt, Karateke, Emirazizli Mahallelerine toplam 10 bin metre içme suyu iletim hattı döşendiği kaydedildi.



Açıklamada ayrıca görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın, "Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Honaz ilçemizde de alt yapı bakımından tüm ihtiyaçları giderinceye kadar projelerimizi gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda Honaz'da 4 mahallemizde daha gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bölgede yaşayan vatandaşlarımıza modern ve nitelikli alt yapı hizmeti sunduk." ifadelerine yer verildi.