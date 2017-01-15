Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın himayesinde düzenlenen 4. Büyük Truva Deve Güreşleri Festivali, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl 4.'sünün düzenlenmesinin planlandığı güreşlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, güreşlerin ileriki günlerde yapılacağı belirtildi.
4. Büyük Truva Deve Güreşleri Festivali
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın himayesinde düzenlenen 4. Büyük Truva Deve Güreşleri Festivali, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın himayesinde düzenlenen 4. Büyük Truva Deve Güreşleri Festivali, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
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