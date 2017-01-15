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4. Büyük Truva Deve Güreşleri Festivali

4. Büyük Truva Deve Güreşleri Festivali

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın himayesinde düzenlenen 4. Büyük Truva Deve Güreşleri Festivali, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

4. Büyük Truva Deve Güreşleri Festivali

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın himayesinde düzenlenen 4. Büyük Truva Deve Güreşleri Festivali, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl 4.'sünün düzenlenmesinin planlandığı güreşlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, güreşlerin ileriki günlerde yapılacağı belirtildi.

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