4 Ay Ceza Alan Hakan Çalhanoğlu: "Babam At İmzayı Dedi"

4 ay ceza alan Hakan Çalhanoğlu: "Babam at imzayı dedi"



Milli futbolcu aldığı ceza ile sezonu kapattı



CAS ayrıca Çalhanoğlu'nun Trabzonspor'a 100 bin Euro para ödemesine karar verdi



Temel ELCİVAN, Duisburg-DHA



Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Hakan Çalhanoğlu'na şok bir ceza kesti.



Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile Trabzonspor arasında 2012 yılından beri devam eden davada sonuç belli oldu. CAS tarafından açıklanan karara göre Bayern Leverkusen forması giyen milli futolcu Hakan Çalhanoğlu sözleşme imzaladıktan sonra başka bir takıma transfer olduğu gerekçesiyle dört ay futboldan men cezası verildi. CAS ayrıca Hakan Çalhanoğlu'nun Trabzonspor'a 100 bin Euro para ödemesine karar verdi.



HAKAN ÇALHANOĞLU, KONUYLA İLGİLİ ALMAN MEDYASINA AÇIKLAMA YAPTI



Express Gazetesi'ne konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Babam at imzayı dedi" diyerek pişmanlığını dile getirdi.



2011 yılında Karlsruhe SC'de futbol oynadığı dönemde Trabzonspor Kulübü ile yapılan mukavelenin arka planını Hakan Çalhanoğlu, şunları söyledi: "Ben 17 yaşındaydım ve Karlsruhe SC'de futbol oynuyordum. Tesadüfen bir arkadaşımdan, babamın Darmstadt şehrinde bir restorantta Trabzonsporlu bir yönetici ile buluştuğunu öğrendim. Sonra Bektaş Demirtaş'ı aradım, bana yardımcı olabilir mi diye sordum. Babam, o görüşmeden sonra eve geldi ve bana bu mukaveleyi imzalayacaksın dedi".



Alman gazetesinin neden bu mukaveleye karşı çıkmadınız? sorusuna Hakan Çalhanoğlu, "Bizim kültürümüzde, babaya karşı çıkılmaz. Ben henüz 17 yaşındaydım, olup biteni tam olarak kavrayamadım. Benim kafamda sadece futbol vardı ve babama güveniyordum. Şimdi babam, büyük bir hata yaptığının bilincinde ve bu durum onuda üzüyor. Babam, halen benim babamdır, ama o benim kariyerime asla bir daha karışamayacak" cevabını verdiği altarıldı.



KULÜBÜM İÇİN ÜZÜLÜYORUM



"Bu olay benim kariyerimde ilerlememi engellemez, hatta bundan daha güçlenerek çıkacağım" dediği belirtilen Hakan Çalhanoğlu, formasını giydiği Bayer Leverkusen için şu ifadelere yer verdi: "Benim için en üzücü olan, kulübüm Leverkusen'in bu mevzuya dahil edilmesi. Aslında bu kulübün olayla hiç bir bağlantısı yok. Hocam Roger Schmidt ile bu mevzuyu uzun uzun konuştuk ve bana ben bu duruma karşı birşey yapamam, bu olayı kafanda kapatıp, tamamen futbola konsantre olmam gerektiğini söyledi".



4 ay futboldan men cezası alan Hakan Çalhanoğlu, 21 Mayıs 2017 tarihinde sona erecek olan Bundesliga'da, bu sezon kalan 15 maçta forma giyemeyecek.



LEVERKUSEN'DEN HAKAN ÇALHANOĞLU AÇIKLAMASI



"Ağır bir darbe oldu"



Bayern Leverkusen Sportif Direktörü Rudi Völler bu durumun takım için ağır bir darbe olduğunu belirterek "Bayer Leverkusen, 2011 yılında gerçekleşen olayla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen ağır bir şekilde cezalandırılıyor. Sezonun uzun bir döneminde çok önemli bir oyuncumuz, takımdan eksik olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Hakan Çalhanoğlu, 2014'te Hamburg'dan 14,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu. Bu sezon iyi bir performans yakalayan Hakan, Bundesliga'da forma giydiği 15 maçta 6 gol attı.