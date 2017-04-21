39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği
Nevşehir'de, "Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla ve 26 ülkeden katılımla düzenlenen "39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" kapsamında konuk çocuklar, Ürgüp ilçesinde sahneye çıkarak ülkelerine özgü dans gösterileri sergiledi.
Nevşehir'de, "Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla ve 26 ülkeden katılımla düzenlenen "39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" kapsamında konuk çocuklar, Ürgüp ilçesinde sahneye çıkarak ülkelerine özgü dans gösterileri sergiledi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda, Macaristan, Azerbaycan, Kırgızistan, Fas ve Kırım Özerk Cumhuriyeti'nden gelen çocuklar gösteri sundu. Programda, çocuklar yöresel renkli kıyafetleri ve danslarıyla büyük beğeni topladı. Meydanı dolduran büyük bölümünü çocukların oluşturduğu izleyiciler, gösterileri ilgiyle takip etti.
Konuk çocuklar, akşam saatlerinde yeniden ilçe halkıyla buluşacak.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, TBMM'nin açılmasıyla beraber Türk çocuklarına armağan ettiği "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı", 39 yıldır TRT'nin organizasyonuyla "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" adı altında uluslararası düzeyde kutlanıyor.
Uluslararası düzeyde kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı niteliği taşıyan şenlik, çocuklar arasında kardeşlik, sevgi ve dostluk bağlarını geliştirerek, barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenleniyor.