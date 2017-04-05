36. İstanbul Film Festivali'nin Açılışı Ian Mckellen'ın Katılımıyla Yapıldı
İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 5-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 36'ncı İstanbul Film Festivali'nin açılış töreni yapıldı.
İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 5-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 36'ncı İstanbul Film Festivali'nin açılış töreni yapıldı.
Maslak'taki TİM Show Center'da düzenlenen ve sunuculuğunu ünlü oyuncu Cem Davran'ın yaptığı açılış törenine, festivalin onur konuğu, dünyaca ünlü oyuncu SIR Ian McKellen'ın yanı sıra İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, Türk sinemasının ünlü simaları, basın mensupları ve davetliler katıldı.
İstanbul Film Festivali'nin açılış töreninde, festivalin gerçekleştirilmesine en yüksek katkıda bulunan kurumlara teşekkür plaketleri verildi. Törende ayrıca, festivale büyük katkıda bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü ile festivale destek veren tüm kurum ve kuruluşlar, İKSV'nin öncü ve resmi sponsorları ile destekleriyle öğrencilerin hafta içi gündüz seanslarında 20 bin bileti 1 TL üzerinden alabilmelerini sağlayan hamilere de özel olarak teşekkür edildi.
6 FARKLI KATEGORİDE 59 FİLM YARIŞACAK
Törende daha sonra, festivalin yarışmaları ve jüri üyeleri de tanıtıldı. 36. İstanbul Film Festivali'nde Altın Lale Uluslararası ve Ulusal Yarışma, FACE Sinemada İnsan Hakları, Seyfi Teoman En İyi İlk Film, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film Yarışması olmak üzere 6 farklı kategoride tam 59 film yarışacak. Bu yıl Altın Lale Uluslararası Yarışma jürisinin başkanlığını yönetmen Reha Erdem, Altın Lale Ulusal Yarışma jürisinin başkanlığını ise yönetmenler Durul Taylan ve Yağmur Taylan üstlenecek.
HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI
Açılış töreni, bu yıl ve geçtiğimiz yıl sinema ve kültür-sanat dünyasındaki kayıpların anıldığı bölümle devam etti.
Daha sonra Türkiye alternatif müzik sahnesinin sevilen isimlerinden Kalben, konuklara kısa bir dinleti sundu.
6 İSME ONUR ÖDÜLÜ VERİLDİ
İstanbul Film Festivali tarafından her yıl verilen Onur Ödülleri, bu yıl sinemaya yıllar boyu emek vermiş 6 değerli isme verildi. Festivalin Sinema Emek Ödülü'nün sahibi, sinemayla ilgilenen hemen herkesin kendisinden bir şeyler öğrendiği bir eğitmen ve sinefil Mithat Alam oldu. Kendi adıyla kurduğu Mithat Alam Film Merkezi'yle sinemaseverlere, öğrencilere, genç sinemacılara kucak açan, sinema alanındaki engin bilgisini yeni kuşaklara aktararak sinemasever kitlelerin yetişmesine katkıda bulunan Mithat Alam'a ödülü, hayatını kaybetmeden kısa süre önce sunulmuştu.
Kariyeri boyunca Atıf Yılmaz başyapıtı Selvi Boylum Al Yazmalım'ın da aralarında bulunduğu 127 film ve birçok televizyon dizisinin yanı sıra Halit Refiğ, Memduh Ün ve Feyzi Tuna gibi Türk sinemasının duayenlerinin hayatlarını konu alan çalışmalara da yönetmen olarak imza atan, her yapıtıyla seyircilerin hayranlığını kazanan, usta görüntü yönetmeni Çetin Tunca'ya festivalin Sinema Onur Ödülü'nü usta yönetmen Feyzi Tuna takdim etti.
Yarım asıra yaklaşan kariyerinde tiyatronun yanı sıra Türk sinemasının en önemli yönetmenleriyle birlikte çalışan, "Aaahh Belinda" gibi sayısız özgün filmde rol alan, Rumuz Goncagül gibi değerli filmlere senarist olarak da imza atan, Türk sinemasının unutulmaz kişiliklerinden Macit Koper'e de Sinema Onur Ödülü verildi. Tiyatro ve sinema oyunculuğu, senaristlik ve tiyatro yönetmenliği alanlarında ulusal ve uluslararası alanda birçok ödülün sahibi, bu yıl festivalde yenilenmiş kopyasıyla gösterilecek Anayurt Oteli'nde hayat verdiği Zebercet karakteriyle sinemamızda iz bırakan oyuncu Macit Koper'e ödülünü, usta oyuncu Hale Soygazi takdim etti.
Hem senarist hem de yönetmen olarak sinemamıza damgasını vurmuş Barış Pirhasan, festivalin diğer Sinema Onur Ödülü'nün sahibi oldu. 80'li yıllarda Atıf Yılmaz, Ömer Kavur, Şerif Gören gibi usta yönetmenlerle beraber çalışan, Adı Vasfiye, Kadının Adı Yok, Asiye Nasıl Kurtulur? gibi dönemin yenilikçi filmlerinin senaristi, Usta Beni Öldürsene, O da Beni Seviyor, Adem'in Trenleri gibi başarılı filmlerin yönetmeni, Türkiye sinemasının en özgün isimlerinden Barış Pirhasan'a ödülünü oyuncu Nurgül Yeşilçay verdi.
60'ların ortalarından itibaren sayısız filmde rol alan, Türk sinemasının klasikleri arasında yer alan Son Kuşlar'daki oyunculuğu ile izleyicilerin hafızalarına kazınan, ilk Altın Portakal ödülünü aldığı Ben Öldükçe Yaşarım'dan Mum Kokulu Kadınlar'a uzanan kariyerinde birçok kuşağı etkisi altına alan Selma Güneri, festivalin diğer Sinema Onur Ödülü'nü aldı. Selma Güneri, ödülünü Ediz Hun'dan aldı.
SIR IAN McKELLEN'A ONUR ÖDÜLÜ
İstanbul Film Festivali'nin son Onur Ödülü, Richard III'ten Yüzüklerin Efendisi'ne birçok filmdeki rolleriyle akıllara kazından, sinemanın yanı sıra usta Shakespeare yorumlarıyla tiyatro alanında da dünyanın en sevilen aktörlerinden, 6 kez Laurence Olivier tiyatro ödülünü almış, Bafta ve Oscar adaylıkları, Altın Küre ve Tony ödülleri de olan dünyaca ünlü oyuncu Sir Ian McKellen'a verildi. Ödülü İstanbul Film Festivali direktörü Kerem Ayan takdim etti.
British Council işbirliğiyle İstanbul Film Festivali'nin onur konuğu olan Sir Ian McKellen, festival kapsamında yenilenmiş kopyasıyla gösterilecek Richard III'ün Atlas ve Rexx sinemalarındaki gösterimlerine katılarak sinemaseverlerle buluşacak, 7 Nisan'da Boğaziçi Üniversitesi'ndeki festival sohbetinde de hayranlarıyla bir araya gelecek.
Açılış töreninin ardından 36. İstanbul Film Festivali'nin Galalar bölümünde de gösterilecek, Tassos Boulmetis'in yönettiği Lodos / Notias filmi izleyicilerle buluştu. Filmin yönetmeni Tassos Boulmetis ile oyuncuları Yiannis Niarros ile Chara Mata Giannatou'da gösterime katıldı.
61 ÜLKEDEN 203 FİLM GÖSTERİLECEK
Tam 36 yıldır sinema sanatının en yeni, en iyi, en doyurucu örneklerini sunan İstanbul Film Festivali, 5-15 Nisan tarihleri arasında zengin bir programla festival takipçileriyle buluşacak. Festivalde, 15 Nisan Cumartesi gününe kadar, 9 sinema salonunda dünya sinemasının en yeni örneklerinden kült yapıtlara, usta yönetmenlerin son filmlerinden yeni keşiflere ve gizli hazinelere, 61 ülkeden 207 yönetmenin 186 uzun metrajlı ve 17 kısa filmi gösterilecek. 11 gün boyuna, film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetlerden konserlere ve özel etkinliklere sinemayla dolu günler yaşanacak.
- İstanbul