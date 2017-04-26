30 Yıldır Birbirlerini Tıraş Ediyorlar

MEHMET YAVAŞ - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan iki berber, 30 yıldır birbirlerini traş ediyor.



İlçe merkezindeki Çarşı Meydanı'nda yan yana berber dükkanları bulunan Hüseyin Dinç ve Cengiz Seçme, aynı zamanda ilçenin en eski iki berberi.



Hüseyin Dinç 52, Cengiz Seçme ise 33 yıldır berberlik yapıyor. Bu sene 75 yaşına giren usta Dinç'in yetiştirdiği tek kalfası ise Cengiz Seçme.



Her sabah dükkanlarını beraber açan ikili, akşam saatlerinde ekmek kapılarını yine birlikte kapatıyor.



Müşterileri bitince kapıda tavla oynayan iki berber, ustura ve makastaki maharetlerini, bu kez zar atarak sergiliyor.



"Yan yana dükkan işletiyoruz"



Berber Cengiz Seçme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğe 1984 yılında, şuan 75 yaşında olan ustası Hüseyin Dinç'in yanında çırak olarak başladığını hatırlattı.



Kendisinin de 47 yaşına girdiğini belirten Seçme, "Ustamızla yan yana dükkan işletiyoruz. 25 yıldır kendi berber dükkanımı işletiyorum. Ondan önce 8 yıl Hüseyin abimin yanında çalıştım. 30 yıldır da birbirimizi tıraş ediyoruz. Birbirimizi tıraş etmemizin yanı sıra yıllardır abi kardeş olarak birbirimize karşı saygı ve sevgi duyuyoruz. 25 yıldır da yan yana dükkan işletiyoruz." diye konuştu.



"O beni, ben onu tıraş yaparım"



İlçenin en eski berberi olduğunu belirten Hüseyin Dinç ise 1955 yılında ilkokulu bitirdiğini ve ardından yine o yıllarda berberliğe çırak olarak başladığını söyledi.



Meslekte 4 yıl çırak olarak çalıştığını, 1965 yılında da berber dükkanını açtığını anlatan Dinç, şunları dile getirdi:



"Ondan bu zamana kadar hala berberlik yapıyorum. Berberliğim boyunca bir tek kalfa yetiştirdim. İlk ve tek çırağım Cengiz Seçme'dir. 1984 yılında Cengiz yanımda çalışmaya başladı. 6 yıl beraber çalıştık. Sonrasında askere gitti. Askerliğini yaptıktan sonra da kendi dükkanını açtı. O yıldan bu yana da o beni, ben onu tıraş yaparım. Bu, 30 yıldır hiç değişmedi."



Dinç, 1972 yılına kadar jilet kullanılmadığını hatırlatarak, "Ustura vardı, el makineleri vardı. Onlarla tıraş yapardık. Şimdiki gençlerin, bir tanesi usturanın ne olduğunu bilmez." ifadelerini kullandı.



Aynı çarşıda esnaflık yapan İsmail Duru ise iki berberin dostluğunun çevre halkına örnek olduğunu ifade etti.



30 yıldır birbirlerini traş ediyorlarberberÇanakkaletraş

Muhabir Mehmet Yavaş

Copyright Redaktör Burak Akay,Haluk Yüksel