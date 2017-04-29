Bolu'da düzenlenmekte olan 3. İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri devam ediyor.



Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Yeniçağa Profesyonel Aşçılar Derneği (YEPAD) tarafından yabancı ülkelerden yarışmacıların da katıldığı 3. İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri, Kent Meydanı'nda devam ediyor



Toplam 450 yarışmacının katılımıyla devam eden Mutfak Günlerinin gerçekleştiği alanı ziyaret eden Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, aşçı kıyafeti giyerek ocağın başına geçti.



Başkan Yılmaz, daha önceden hazırlanan yemek malzemelerini teker teker ve sırasıyla tavanın içine atıp, zaman zaman da tavanın içindeki malzemeleri havaya fırlatarak yemek yaptı.



Marina edilmiş kuzu eti ile "Mantarlı et sote" yemeği yapan Yılmaz, hazırladığı yemeğin tadına bakarak diğer aşçılara da ikram etti.



Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yemek yapmak konusunda pek becerikli olmadığını söyledi.



Başkan Yılmaz, "Şarkı söyleyemem, Sebenli olmama rağmen. Seben'e özgü halk oyunlarında da iyi değilim. Yemek konusunda da sadece pilav pişirmesini bilen biriyim. Ama hangi yemeği yapabilirsin diye sorarsanız, bütün yemekleri yapabileceğime inanıyorum." diye konuştu.



Yılmaz, eşinin evde yemek yapmasına pek fırsat vermediğini, buna rağmen eşine yardımcı olmak için elinden gelen gayreti gösterdiğini kaydetti.