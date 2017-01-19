29 Ayrı Hırsızlık Olayına Karışan Şahıs Tutuklandı

Erzincan'da çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.



Erzincan genelinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nce, hırsızlık olaylarının önlenmesi veya meydana gelen olayların faillerinin tespiti açısından yürütülen çalışmalar kapsamında Erzincan'da meydana gelen 1 adet hayvan hırsızlığı, 10 adet evden hırsızlık, 1 adet işyerinden-kurumdan hırsızlık, 4 adet otodan hırsızlık, 4 adet motosiklet ve bisiklet hırsızlığı, 9 adet açıktan hırsızlık ve 1 adet suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi olayı olmak üzere toplam 29 faili meçhul olayın faili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.



Yapılan çalışmalar neticesinde, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet motosiklet ve 1 adet televizyon ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.



29 ayrı faili meçhul hırsızlık olayının şüphelilerinden biri, 15 Ocak tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Erzincan Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar artarak devam edecektir. Erzincan genelinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nce, hırsızlık olaylarının önlenmesi veya meydana gelen olayların faillerinin tespiti açısından çalışmalar mesai mefhumu gözetilmeksizin özverili bir şekilde yürütülmektedir" denildi. - ERZİNCAN