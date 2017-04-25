25 Nisan Salı Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER BAŞAKŞEHİR MAÇINA ÇEVRİLDİAdanaspor'u yenerek, en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkartan Beşiktaş, Pazar günü Fatih terim Stadı'nda oynayacağı Başakşehir maçına tam kadro çıkmanın da sevincini yaşıyor.

25 Nisan Salı Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER BAŞAKŞEHİR MAÇINA ÇEVRİLDİ

Adanaspor'u yenerek, en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkartan Beşiktaş, Pazar günü Fatih terim Stadı'nda oynayacağı Başakşehir maçına tam kadro çıkmanın da sevincini yaşıyor. Kart sınırındaki futbolcularla sakatlıkları düzelen oyuncuların tümü Başakşehir maçında yer alabilecek.

PFDK KARARI BEKLENİYOR

Rizespor maçında sonra gazetecilere saldıran Başakşehirsporlu futbolculardan Volkan babacan, Yalçın Ayhan, Ufuk Ceylan ve Emre Belozoğlu yarın Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında yer alamayacak. Ancak perşembe günü toplanacak olan PFDK söz konusu futbolcuların tedbiri kaldırmazsa Pazar günkü Beşiktaş maçında da yer almaları mümkün gözükmüyor..

GALATASARA'DA YÖNETİM KURULU TOPLANIYOR (ÖNEMLİ)

Fenerbahçe'ye yenildikten sonra ikincilik şansını iyice zora sokan Galatasaray bugün Türk Telekom Arena'da yönetim kurulu toplantısında biraraya gelecek. 

FENERBAHÇE GÖZÜNÜ YUKARIYA DİKTİ

Sarı-Lacivertli takım kupa maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Fenerbahçe Lig'de Rizespor'u konuk edecek, rakibini yendiği taktirde Başakşehir'in puan kaybetmesini ve Galatasaray'ya arasındaki puan farkını açmak istiyor.

FENERBAHÇE-PANATHİNAIKOS

20.45 Seride 2-0 önde bulunan Fenerbahçe, THY Euroleague Play-Off 3. maçında Panathinaikos'a ağırlayacak 

GAZİANTEPSPOR

15.00 Frantisek Rajtoral için Gaziantep Arena Stadyumu'nda tören düzenlenecek. Törenin ardından da futbolcunun cenazesi ülkesine gönderilecek. 

TRABZONSPOR TOP BAŞINDA

Antalyaspor'u yenerek ikinci yarıdaki çıkışını sürdüren Trabzonspor'da ikmi günlük izin bitti. Gençlerbirliği maçı hazırlıkları bugün başlıyor..

DÜNYA ŞAMPİYONU YÜZÜCÜLER ÜLKEYE DÖNECEK

17.00 - Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de yapılan ISF Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Dünya birincisi olan Çevre Koleji öğrencileri ve ferdi branşlarda altın madalya kazanan öğrenciler yurda dönecek. (Atatürk Havaalanı

TENİS

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları devam ediyor (Garanti Koza Arena)

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