24 Nisan'da Ermeniler Türkleri Katletti"

Talat Paşa Komitesi Başkanı Ali Erdinç, Ermenilerin 1915 yılına ait iddialarının gerçeği yansıtmadığını, tam tersi o tarihlerde Türklerin Ermenilerce katledildiğini söyledi.



Bakü'de, Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesince "'Ermeni soykırımı' gerçek tarih yahut tarihin yalanı" konulu konferans düzenlendi.



Devlet Güvenlik Servisi Kültür Merkezinde düzenlenen konferansın açılış toplantısına Talat Paşa Komitesi Başkanı Erdinç, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (AMİA) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İsa Habibbeyli, Moldova Parlamentosu Ombudsmanı Aurelia Grigoriu, bakanlık yetkilileri, bilim adamları ve gazeteciler katıldı.



Erdinç, asılsız Ermeni iddialarına karşı sivil toplum örgütlerinin güç birliği yapması gerektiğini söyledi.



Ermeni yalanlarına karşı tam bir kuvayı milliye ruhuyla, hiçbir korku duymadan mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Erdinç, "Haklı davamızı tüm dünyaya anlatmamız lazım. Aslında 24 Nisan 1915'te Ermeniler Türkleri katletti. Van'da 2 günde 25 bin insan Ermenilerce katledildi. 31 Mart 1918'de aynı şekilde Bakü'de 30 bin insan katledildi. Önce kendi toplumlarımızı sonra dünya kamuoyunu bilgilendireceğiz." dedi.



- "Ermenistan dünyayı kandırıyor"



AMİA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Habibbeyli, bazı ülkelerin Ermenilerin asılsız iddialarına inandığını, bunun da o ülkelerin uyguladığı çifte standart politikasından kaynaklandığını kaydetti.



Türkiye'nin konuya ilişkin arşivlerini açacağını tüm dünyaya ilan ettiğini hatırlatan Habibbeyli, "Tüm bunlara rağmen Ermenistan sahte soykırım politikasını devam ettiriyor ve dünyayı kandırıyor."



Konferans, bilim adamların "Ermenilerin Anadolu'da yaptığı soykırımlar", "Türkiye-Ermenistan sınırının açılması ve sözde soykırım etkeni", "Ermenilerin Azerbaycan'da yaptığı mezalim ve Hocalı soykırımı" konulu sunumlarıyla devam etti.