23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Van'ın Başkale ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Adliye Sarayı'nı ziyaret eden çocuklar, temsilen hakim ve cumhuriyet savcılarının makam koltuklarına oturdu.
Van'ın Başkale ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Adliye Sarayı'nı ziyaret eden çocuklar, temsilen hakim ve cumhuriyet savcılarının makam koltuklarına oturdu.
Etkinlikler kapsamında Başkale Fatih Ortaokulu öğrencilerinden Eylül Korkmaz, Ayten Mühirci, Bilgin Mühirci, Sidar Elter ve Atakan Aydın, Cumhuriyet Savcısı Erbil Demirel'i ziyaret etti.
Ziyaret sırasında koltuğunu çocuklara teslim eden Demirel, bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Başarılı çocuklarımızla ülkemiz ve milletimizin daha iyi yerlere geleceğinden kuşkum yoktur. Eğitim hayatında olsun, ticari ve kültürel alanlarda olsun, hayatın her alanında çocuklarımıza destek olmalı, onlara şefkat ve merhametle yaklaşmalı, görüşlerine değer verilmelidir." diye konuştu.
Demirel, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.