Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bugün yapıldı.



Mustafa Üstündağ İlkokulundaki kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Okul müdürü Ömer Faruk Alp, "Dünya çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünyayla paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir. Artık dünyaya karşı Türk çocuğunun sesi daha gür çıkmaktadır." dedi.



Yarınların teminatı olan çocuklara seslenen Alp, 15 Temmuz'u anımsatarak, "Milletimiz o gece tıpkı 718 yıl önce Söğüt'te, 564 yıl önce İstanbul'da olduğu gibi Anadolu topraklarını istikbali olarak gördüğünü tüm dünyaya haykırmış, asker görünümlü vatan hainlerine gereken dersi vererek egemenliğini çiğnetmeyeceğini 246 şehit ve 2194 gazi vererek tüm dünyaya göstermiştir." diye konuştu.



Konuşmaların ardından öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları, skeç ve çeşitli gösteriler sunuldu.



Daha sonra ilçede düzenlenen masa tenisi ve badminton turnuvalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.