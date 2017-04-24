23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Aladağ ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, törenle kutlandı.
Aladağ ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, törenle kutlandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş, Atatürk Ortaokulundaki törende, Mustafa Kemal Atatürk'e şükran borçlu olduklarını ve kurduğu Cumhuriyetin sağlam temeller üzerinde yetişen çocuklar tarafından sonsuza kadar korunacağını belirtti.
Kutlama programı kapsamında ana sınıfı, ilk ve ortaokul öğrencileri tarafından müzikli oyunlar, gösteriler sunuldu ve şiirler okundu.
Aladağ İmam Hatip Ortaokulu Müzik Öğretmeni Nihat Can Çıtak yönetimindeki koro ile Şehit Adem Oğuz Ortaokulu Müzik Öğretmeni Dilara Barçın'ın yönettiği Şehit Adem Oğuz Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden oluşan 97 kişilik koro büyük ilgi gördü.
Törende şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Kutlamalara, Kaymakam Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Garnizon Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Ahmet Rıza Müftüoğlu, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.