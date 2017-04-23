23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Spor federasyonları ve kulüpler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Spor federasyonları ve kulüpler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Ulusal egemenliğimizin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş gününü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza bayram olarak armağan ederek çocuklara gösterdiği değeri ve önemi göstermiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçenleri şükran ve saygıyla anarken, varlıklarıyla hayatımıza neşe katan tüm çocuklarımız ile milletimizin bayramını kutlarız." denildi.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"97 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması hem Kurtuluş Savaşı hem de ülkemiz tarihi için dönüm noktası olmuştur. Bu uğurda emek veren tüm lider, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Sporun çocuklarımızın ve ülkemizin gelişiminde önemli katkısı olduğuna inanıyoruz. Sporla kazandığımız, ahlaki değerler, takım ruhu, sorumluluk duygusu, inanç, öz güven, irade gibi önemli nitelikleri, gelişen toplumumuzun yapı taşları olarak görüyoruz. Bu kapsamda çocuklarımızın spora ve spor kültürüne olan yakınlıklarını artırmak için üzerimize düşen görevin bilinci ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Milletimizin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz."
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada ise "Milletimizin ve yaşamın rengi, geleceğin güvencesi tüm çocuklarımızın '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' kutlu olsun." ifadesi kullanıldı.
Türkiye Hentbol Federasyonu da yayımladığı mesajla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Beşiktaş Kulübü'nden başkan Fikret Orman imzasıyla yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü olan bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin en parlak sayfalarından birisi olarak tarihteki yerini almıştır. 23 Nisan'ın aynı zamanda çocuk bayramı olarak kutlanması, hem ülkemizdeki hem de tüm dünyadaki çocuklara verdiğimiz değeri simgelemesi bakımından son derece anlamlıdır. Büyük önderimiz, en büyük Beşiktaşlı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimize ve çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."
Galatasaray Kulübünün yayımladığı mesajda ise "Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü olan bugünü, geleceğimizin teminatı olan çocuklara armağan etmişti. Başta çocuklarımız olmak üzere tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal savaşımızın tüm kahramanlarını saygı, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:
"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü olan 23 Nisan 1920 tarihini, geleceğimizin teminatı olarak tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Bu anlamlı günün 97. yıl dönümünde başta çocuklarımız olmak üzere tüm Ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyoruz."