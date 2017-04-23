23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Gönen ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla öğrencilere 97 bisiklet hediye edildi.
Gönen ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla öğrencilere 97 bisiklet hediye edildi.Mehmet Ahmet Genç İlköğretim Okulu bahçesinde, Gönen Belediye Başkanlığı, Gönen İlçe Kaymakamlığı, Gönen Fenerbahçeliler Derneği ve Gönen Galatasaraylılar Derneği tarafından alınan 97 bisiklet, öğrencilere dağıtıldı.Öğrenciler bisikletlerine kavuşmanın mutluluğun yaşarken, öğretmenler ve okul idaresi de emeği geçenler teşekkür etti.Törene, Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, Gönen İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Temel Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yılmaz ile Gönen Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler derneği yöneticileri katıldı.