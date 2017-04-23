23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aydın ve ilçelerinde tören düzenlendi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aydın ve ilçelerinde tören düzenlendi.
Valilik önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından İsabet Okulları Mehter takımı eşliğinde Atatürk Spor Salonu'na kadar yüründü.
Spor salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi sundu.
Programda jimnastik ve karate sporcuları da yeteneklerini sergiledi.
Programa Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Aydın Garnizon Komutanı Albay Mehmet Parım ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı.
Çine ilçesinde de tören düzenlendi.
Hükumet Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Koçarlı ilçesinde ilçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Dirik Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Atatürk İlköğretim Okulunda devam eden programda öğrenciler gösteriler sergiledi, şiirler okudu.
Kaymakam Fırat Çelik, 25 okulda etkinliğe katılan 600 çocuğa hediyeler verdi.
Söke ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı.
Ardından ilçe stadyumundaki kutlama törenine geçildi.
Öğrenciler törende çeşitli gösteriler sundu.