23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Ezine, Ayvacık, Biga, Eceabat ve Lapseki ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutladı.
Ezine, Ayvacık, Biga, Eceabat ve Lapseki ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutladı.
Ezine'deki törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan tarafından Atatürk Anıtı'na çelen sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Gazi İlkokulu'nda devam eden kutlamada, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sunuldu.
Törene Çanakkale Vali Yardımcısı Can Aksoy, Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu, 3. Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Turgay Şavir, Askerlik Şube Başkanı Personel Yüzbaşı Engin Us, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Hüseyin Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Alper Pasinli ve protokol üyeleri katıldı.
Ayvacık
Ayvacık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen program, Ayvacık 21 Eylül Stadyumu'nda yapıldı. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler şiir okudu ve çeşitli gösterilerde bulundu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.
Törene, Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez, Ayvacık Garnizon Komutanı Yarbay Murat Torumtay, Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, daire amirleri, siyasi temsilciler ve çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.
Eceabat
Eceabat'taki tören, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
İlçe Spor Salonu'nda devam eden kutlamalarda, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.
Törene, Kaymakam Turan Yılmaz, Belediye Başkanı Adem Ejder ile dair amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Lapseki
Lapseki'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde tören düzenlendi.
Törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz tarafından Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, 23 Nisan tarihinin, millet iradesinin egemen olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gün olduğunu söyledi,
Biga
Biga'daki törenler Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden törenlere Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, Garnizon Komutanı Üsteğmen Mehmet Emre Mengi, Belediye Başkanı İsmail Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Törende, ilk ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen kültürel ve sosyal etkinlik ile sportif yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.