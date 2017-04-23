23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Kırıkhan ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Kırıkhan ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kutlamalarda, Mehmet Akif Ortaokulu bahçesinde 400 öğrenci tarafından hazırlanan oyunlar sergilendi.

Öğrencilerin gösterileri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Törende, Antalya'da yapılan Budokaido Kyokushin Ashihara Kata ve Kumite Türkiye Şampiyonasına katılan ve başarı elde eden Kırıkhan Belediyesi Gençlik ve Spor kulübü sporcularına Kaymakam Mustafa Erkayıran tarafından ödül verildi.

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