23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nevşehir'de düzenlenen törende, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Şenlikleri nedeniyle Türkiye'ye gelen çocukların gösterisi beğeniyle izlendi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nevşehir'de düzenlenen törende, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Şenlikleri nedeniyle Türkiye'ye gelen çocukların gösterisi beğeniyle izlendi.
Damat İbrahim Paşa Spor Salonundaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda, halk oyunu ekipleri gösteri sundu, çeşitli yarışmalar düzenlendi.
Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezindeki (JAKEM) eğitimli köpeklerin sunduğu gösteri de alkış aldı.
Daha sonra renkli kıyafetlerle sahneye çıkan Moldova, Moğolistan ve Azerbaycanlı konuk çocuklar da ülkelerine özgü dansları sundu.
Törene, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Hasan Ünver, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.