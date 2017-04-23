23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Yüksekova ilçesindeki tören, Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından tören, Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda devam etti.
Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların yapıldığı, şiirlerin okunduğu programda, öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı gösteriler ile Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında asker ile öğrencilerin katılımıyla yapılan ağaç dikme faaliyetinin slayt gösterisi sunuldu.
Programa, Hakkari Vali Yardımcısı Hasan Ongu, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgenaral Metin Tokel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Uslu, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenci ve aileleri katıldı.
Çukurca
Çukurca'da kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Törene, Kaymakam Mehmet Mut, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Sürmeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, İlçe jandarma Komutanı Yüzbaşı Uğur Abacı, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Halil Yıldız, vatandaşlar, öğrenciler ve veliler katıldı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından Atatürk ve Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler sahnelendi.
Törenin ardından Çukurca Belediyesi tarafından alınan futbol ve basketbol topları öğrencilere dağıtıldı.