Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "15 Temmuz darbe girişiminde tüm saldırı ve haince yapılan bombalamalara rağmen, Gazi Meclisimiz açık kalmış, milletin temsilcileri canlarını hiçe sayarak, demokrasiye sahip çıkmışlardır." değerlendirmesinde bulundu.



Özhaseki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.



Milletin bağımsızlık isteğinin 1920'de destansı bir duruş ve kararlılıkla ateşinin yakıldığı yer olan TBMM'nin bugün de sahip olduğu demokratik miras ve halktan aldığı güçle hareket ettiğini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:



"15 Temmuz darbe girişiminde tüm saldırı ve haince yapılan bombalamalara rağmen, Gazi Meclisimiz açık kalmış, milletin temsilcileri canlarını hiçe sayarak, demokrasiye sahip çıkmışlardır. 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması neticesinde ise bu büyük Meclis daha da güçlenmiş, istikbal ve istikrarın güvencesi haline gelmiştir. Hiç şüphesiz, demokrasi kurumunun devamını ve teminatını da ileride, bugünün çocukları sağlayacaktır. Çünkü 23 Nisan Çocuk Bayramı onlara duyduğumuz güvenin ve inancın en büyük işaretidir. Bu vesile ile TBMM'nin açılışının 97'nci yıl dönümünü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."