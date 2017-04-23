23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Beyoğlu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenlediği etkinliklerle kutladı.
Beyoğlu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenlediği etkinliklerle kutladı.
Sabah erken saatlerde Hasköy Sahil Etkinlik Alanına gelen çocuklar, alanda kurulan oyun parkurlarında doyasıya eğlendi.
Beyoğlu Belediyesi Semt Konaklarında eğitim alan çocukların sahne performansları da büyük beğeni topladı.
Hasköy Sahili ile Haliç Kongre Merkezi arasındaki koşuda ise çocuklar aileleriyle beraber mücadele etti. Yarışa katılan tüm çocuklara madalya verildi.
Gazetecilere açıklamada bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, çocukların ülkenin geleceği olduğunu, her şeyin onlar için yapılması gerektiğini belirtti.
Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle andığını ifade eden Demircan, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir bayram yok. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak bu bayramı resmi toplantı olmaktan çıkarmayı hedefledik. Çocukların katılımıyla onlara bu heyecanı yaşatmaya gayret ediyoruz. Bunun yanında etkinlikler kapsamında bir koşumuz da olacak." değerlendirmesinde bulundu.