23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Öztürk mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının ve "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" ilkesi ışığında, milli egemenliğimizin ilan edilişinin 97. yıl dönümünü coşku ve heyecanla kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını bildiren açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:
"23 Nisan 1920, kader ve gönül birliği içerisindeki Necip Türk Milleti'nin istiklal ve istikbal mücadelesi için şaha kalktığı kutlu bir tarihtir. Her yıl dünya çocuklarıyla birlikte kutlamakta olduğumuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada ilk ve tek çocuk bayramıdır. Çocuklarına değer veren ve onların her birinin vatanına, milletine ve insanlığa iyi birer insan olmasını kendisine gaye edinen toplumlar, geleceğe güvenle bakabilmişlerdir. Bu anlamda, milletimizin umut çiçeği olan çocuklarımızın hakikatle buluşarak, sağlıklı ve mutlu yaşaması, çağın gereklerinden ziyadesiyle istifade etmesi, donanımlı ve yetenekli bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak gayesi olmalıdır. Çünkü barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri olarak, dünyaya en güzel gözlerle bakan, gelecek için bizlere umut veren, can veren çocuklarımız; yakın bir gelecekte önemli mevkilerde görev alacaklar, elde edecekleri başarılarla ülkemizin hedeflerini yakalamasında belirleyici roller oynayacaklardır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yadediyor; çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, dünyanın bütün çocuklarını sevgiyle kucaklıyor ve hepsinin gözlerinden öpüyorum."