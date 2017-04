Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, "Milletimizin seçilmiş temsilcileri olarak görevimiz, dün olduğu gibi bugün ve yarın da bu çatı altında milletimizin huzuru, refahı, güvenliği ve saadeti için çalışmaktır. Milletimizin hiçbir temsilcisi, bu gaye ve hedefler dışında, bir düşünce içinde olamayacaktır." ifadesini kullandı.



Kahraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 97'nci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu'yu ebedi vatan edinen milletin, milli bağımsızlığını korumak için 23 Nisan 1920'de yeniden bir çatı altında toplandığını belirtti. Kahraman, kapatılan Meclis-i Mebusan üyelerinin bir kısmı ve Anadolu'dan çağrılan temsilcilerle Ankara'da açılan TBMM'nin Sinop Mebusu Mehmet Şerif Bey'in başkanlığında ilk toplantısını 23 Nisan 1920'de yaptığını anımsattı.



TBMM'nin, Heyet-i Temsiliye'nin daveti ile "Selahiyet-i fevkaladeye malik" meclis olarak Hacı Bayram Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından tekbir ve dualarla 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da çalışmalarına başladığını aktaran Kahraman, şu değerlendirmede bulundu:



"Müstevli devletlere karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yekvücut olan milletimiz, kendi istiklalini, kendi azim ve kararıyla kurtaracağını ilan etmiştir. Emperyalistlere karşı her türlü yokluk ve zorluk göze alınarak 97 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla, tam istiklal ve hürriyet için yemin edilmiş ve aziz milletimizin bu idealden vazgeçmeyeceği bütün dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir."



"TBMM, milli iradenin tecelli ettiği çatıdır"



TBMM'nin Ankara'da toplanmasına liderlik eden Mustafa Kemal Paşa ve milli mücadelenin diğer önderlerinin, milletle birlikte Kurtuluş Savaşı'nı zaferle taçlandırdıklarını aktaran Kahraman, şunları kaydetti:



"Devletimizin güvencesi ve geleceği olan çocuklarımıza 23 Nisan bayram olarak armağan edilmiştir. Milletimize bugünleri hazırlayan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97 yıl önceki tüm üyelerini, vatanın her sathını kurtarmak için cephede görev yapan komutanından erine kadar bütün askerlerimizi, cephe gerisinden manevi ve maddi destek ve güç veren tüm milletimizi şükranla yad ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi, gücünü ve yetkisini milletinden alan milli iradenin tecelli ettiği çatıdır. Milletimizin seçilmiş temsilcileri olarak görevimiz, dün olduğu gibi bugün ve yarın da bu çatı altında milletimizin huzuru, refahı, güvenliği ve saadeti için çalışmaktır. Milletimizin hiçbir temsilcisi, bu gaye ve hedefler dışında, bir düşünce içinde olamayacaktır."



Meclisin kahraman üyelerini, vatanı ve bayrağı için canını seve seve vermiş bütün şehitleri, rahmete kavuşmuş gazileri, ayrıca milli mücadeleye canıyla, malıyla, emeğiyle katılmış milletin her ferdini rahmet, minnet ve şükranla andığını vurgulayan Kahraman, bugüne anlam katan, geleceğin güvencesi çocukların gözlerinden öptüğünü, milletin bayramlarını en içten duygularla kutladığını bildirdi.