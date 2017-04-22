Kırşehir Valisi Necati Şentürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Şentürk, mesajında, milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından Meclis'in açıldığı 23 Nisan 1920 tarihinin bağımsız yaşama arzusunun milli egemenlik ile taçlandırıldığı gün olarak tarihte yerini aldığını belirtti.



Şentürk, mesajında şunlara yer verdi:



"Ne mutlu ki millet olarak her 23 Nisan'da, coşkumuzu ve sevincimizi tüm dünya çocuklarıyla paylaşıyor, dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını saflığın ve masumluğun timsali olan çocuklar aracılığıyla bir kez daha yineleme fırsatı buluyoruz. Ülke olarak gelecekten en büyük beklentimiz, dünya çocuklarının savaş, açlık ve kargaşa ortamından uzak, insanca yaşama hakkına sahip olması, huzurun ve barışın hakim olduğu bir dünya inşa etmelerine imkan tanınmasıdır. Ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan çocuklarımızın vatanını ve milletini seven, kararlı, kendine güvenen, milli ve manevi değerlerine bağlı ve erdemli bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamak temel hedefimizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bizleri zafere taşıyan tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını içtenlikle kutluyorum."