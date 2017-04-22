Muş Valisi Seddar Yavuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Yavuz, mesajında, cumhuriyetin önemli kurumlarından TBMM'nin 23 Nisan 1920'de açılışının 97'nci yıl dönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yarınların teminatı çocuklara armağan ettiği, dünyada ilk ve tek çocuk bayramını sevinç ve gururla kutladıklarını ifade etti.



Dünya üzerinde tarih sahnesine çıktığı zamandan bu yana saygınlığını hiçbir dönemde yitirmemiş, kendi bağımsızlığından ödün vermediği gibi kimsenin de bağımsızlığına ve yaşama hakkına göz dikmemiş bir milletin evlatları bugün Türk bayrağının altında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile milletler topluluğunun saygın bir üyesi olarak varlığını muhafaza ederek, 97 yıldan bu yana dünyada yaşanan savaşların ve ekonomik krizlerin, izlenen siyasi ve ekonomik politikalarla ülkemizin zarar görmeden atlatılması Türkiye Büyük Millet Meclisimizin büyüklüğünün önemli bir göstergesi olduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:



"Sizler gurur duyulacak bir geçmişe sahip asil bir milletin, köklü ve büyük bir medeniyetin evlatlarısınız. Hocasının makamına eğri odunları taşımaktan haya eden Yunus Emre, Şems-i Tebrizi'nin rahleyi tedrisinden geçerek kemale ulaşan Mevlana, Ak Şemseddin'in terbiyesinde yetişip çağ açıp, çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet, Müslüman dünyasının en güçlü ve eli en açık hükümdarı iken mezarını yaptırmaya yetecek para bırakmadığı görülen Selahaddin-i Eyyubi gibi örnekler, sahip olduğumuz medeniyetin temellerinin ve köklerinin ne kadar derinde ve ne kadar sağlam olduğunun en büyük göstergesidir Geçmişte olduğu gibi gelecekte de yeryüzünde barışın, huzurun ve istikrarın kaynağı olmaya sizlerle devam edeceğiz. Sizlerin böyle asil bir milletin evlatları olarak, atalarımızın bıraktığı emaneti gelecek nesillere layıkıyla taşıyacağınıza inancım tamdır. Sizleri ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek; kendine güvenen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, milli ve manevi değerlerine bağlı gençler olarak yetişmenizi sağlamak, ortak sorumluluğumuz ve hedefimizdir. Hepinizin gözlerinden öpüyorum."