23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Malatya Valisi Mustafa Toprak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Malatya Valisi Mustafa Toprak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Vali Toprak, mesajında, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ifadesi ışığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun ve milli egemenliğin tüm dünyaya ilan edilişinin 97. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti.
Bağımsızlık yolunda necip Türk milletinin azim ve kararlılıkla başlattığı var olma mücadelesinin en son adımının bu kutlu günde atıldığını ve ulusal egemenliğin tescillendiği 23 Nisan gününün aziz Atatürk tarafından 'Milletimizin aydınlık geleceği ve omuzlarında demokrasiyi yükseltecek nesil' olarak görülen çocuklara bayram olarak armağan edildiğini anımsatan Toprak, şunları kaydetti:
"Böylece Atatürk, dünya tarihinde çocuklara bayram armağan eden tek lider. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklara armağan edilen tek bayram olmuştur. Yüce Milletimizin huzuru ve refahı, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin daha da gelişmesi ve kalkınması adına gelecek güzel günleri kucaklayacak olan çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve en önemlisi hür bireyler olarak hayatlarını idame ettirmeleri hepimizin en büyük arzusudur. Biliyor ve inanıyorum ki çocuklarımız, yakın bir gelecekte ülkemizin yönetiminde söz sahibi olarak aziz milletimizin ufuklarını aydınlatacaklar, Güçlü Türkiye'yi omuzlarında yükseltecekler ve tüm dünyanın özlediği barış ve kardeşliğin tesisi için tereddüt göstermeksizin çaba sarf edeceklerdir."