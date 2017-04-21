23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer ve Mehmet Erdoğan, İl Başkanı Eyup Özkeçeci, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ve Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve...
AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer ve Mehmet Erdoğan, İl Başkanı Eyup Özkeçeci, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ve Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı.
Milletvekili Koçer mesajında, TBMM'nin kuruluşunun ve milli egemenliğin ilan edilişinin 97. yıl dönümünü kutlamanın gururu içerisinde olduklarını belirtti.
Erdoğan'ın mesajı
Mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk adımı olarak Meclis'e hayat veren kahramanları saygıyla yad eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, "Tüm hemşerilerimin ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Özkeçeci
AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci de 23 Nisan 1920'de Türk milletinin meclis çatısı altında birleşerek geleceğini şekillendirecek tarihi bir adım attığını belirterek, "Bu anlamlı günde coşkumuz ve neşemizi arttıran değerli evlatlarımızın ve tüm milletimizin bayramlarını en samimi duygularla kutluyor, bütün Gaziantepli hemşerilerimi en samimi duygularımla selamlıyorum." açıklamasında bulundu.
GTO Başkanı Hıdıroğlu ve Meclis Başkanı Konukoğlu
GTO Yönetim Kurulu Başkanı Hıdıroğlu ve Meclis Başkanı Konukoğlu da mesajlarında, 23 Nisan'ın cumhuriyet tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu da Türk ve dünya çocuklarının kutladığı bu anlamlı günün, geleceğin teminatı çocuklar için mutluluğun, huzurun ve başarının yeni başlangıcı olması temennisinde bulundu.
İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ise coşkunun ve yaşama sevincinin sürekli olması dileğiyle tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.