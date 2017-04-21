23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Artık her zamankinden daha fazla 23 Nisan'ın felsefesine sahip çıkma ve onu yaşatma sorumluluğumuz vardır.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Artık her zamankinden daha fazla 23 Nisan'ın felsefesine sahip çıkma ve onu yaşatma sorumluluğumuz vardır. 97 yıldır kendi kaderini kendi belirleyen Türk milleti, ülkesinin bölünmez bütünlüğü ve tam bağımsızlığı mücadelesine sonuna kadar devam edecektir." değerledirmesinde bulundu.
Torun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılmasının, Türk halkını aydınlığa çıkaran süreçteki en önemli kilometre taşı olduğunu belirtti.
Atatürk tarafından Anadolu'da başlatılan hareketin, ulusun büyük özverisi ve kararlılığıyla zafere ulaştığını vurgulayan Torun, "Tam bağımsız, ulus egemenliğine dayanan, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının yolunu açmıştır. Cumhuriyetle birlikte ulus istencini hiçe sayan çağ dışı yönetim biçimi ortadan kaldırılmış, ülke yönetimine gelecekleri özgürce belirleme hakkı tüm yurttaşlara tanınmıştır." ifadelerini kullandı.
Hakkını koruyabilmenin gururunu yaşayan Türk ulusunun, kendisini yok saymak isteyenlere, yurduna göz dikenlere tarih önünde en güzel yanıtı verdiğini ve vermeye de devam edeceğinin altını çizen Torun, şunları kaydetti:
"Bilinmelidir ki hiç kimsenin boyunduruğu altına girmeyen Türk ulusu, kendi egemenliğini hiçbir sebeple hiçbir şekilde terk etmeyecek, iade etmeyecek, kimseye vermeyecektir. Bunu her şeyden önce, Yüce Atatürk tarafından 23 Nisan'ı armağan ettiği çocukları için yapacaktır. Şüphesiz, Türkiye Cumhuriyeti aydınlık yarınlara Cumhuriyete inanan kuşakların ve kurumların çabalarıyla ulaşacak ve sonsuza değin yaşatılacaktır.
Artık her zamankinden daha fazla 23 Nisan'ın felsefesine sahip çıkma ve onu yaşatma sorumluluğumuz vardır. 97 yıldır kendi kaderini kendi belirleyen Türk milleti, ülkesinin bölünmez bütünlüğü ve tam bağımsızlığı mücadelesine sonuna kadar devam edecektir."
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Torun, "Bizlere bağımsız bir vatan, çağdaş bir devlet bırakan Ulu Önder Atatürk ve arkadaşları başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz saygı ve gönül borcuyla anıyor, tüm çocuklarımıza ve yurttaşlarımıza esenlikler diliyorum." ifadesini kullandı.