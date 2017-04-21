23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamlarını 'temsili' olarak öğrencilere bıraktı.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamlarını 'temsili' olarak öğrencilere bıraktı.
Vali Dağlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Kalıcı Konutlar Yeşiltepe Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Aysun Arabacı'ya temsili olarak makamını devretti.
Dağlı'nın makamına oturan Arabacı, makamın kendisine verilmesinden ötürü memnuniyetini dile getirerek, kent hakkında yapılması gerekenler konusunda Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'i telefonla arayarak, "Kalıcı Konutlar bölgesindeki okulların bahçelerine asfalt ve oyun parklarının yapılmasını istiyorum." dedi.
Ziyaretin son bölümünde Arabacı ile ilgili düşüncelerini aktaran Vali Dağlı ise, "Çocuğumuzun Düzce'nin sorunlarına vakıf olduğunu görmüş olduk." değerlendirmesinde bulundu.
Etkinlikler kapsamında Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in makamına ise Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Elif Ravza Yıldırım ve Eren Argun oturdu.
Makam ziyareti sonunda Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, ziyarette bulunan öğrenci ve öğretmenlere günün anısına çeşitli hediyeler verdi.