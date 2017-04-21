23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Babaş, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 97. kuruluş yıl dönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.
23 Nisan 1920'nin sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bir gün olmadığını aktaran Babaş, şunları kaydetti:
"Millet egemenliğine dayanan demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gündür. Ecdadın bize emaneti olan bu değerler, bugün asil ve aziz milletimizin feraseti, vakur duruşu ve vatan sevgisiyle daha da güçlenmiştir. Tüm dünya çocuklarıyla dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarının verildiği özel bir bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklarımız için bir şenlik, milletimiz için ise gurur günüdür. Ülkemiz üzerinde oynanan hain oyunlara ve kalleş emellere, asil ve aziz milletimizin 1920 ruhuyla cevap verdiği kritik bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum."