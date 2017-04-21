23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Erzurum Valiliği koltuğuna 8 yaşındaki Melek Nazlı Karakaya oturdu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Erzurum Valiliği koltuğuna 8 yaşındaki Melek Nazlı Karakaya oturdu.
Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı'nın vekaleten baktığı valilik makamına temsili vali olarak Ömer Nasuhi Bilmem İlkokulu 2'inci sınıf öğrencisi Melek Nazlı Karakaya geçti.
Temsili Vali Karakaya, öncelikli olarak bütün çocukların bayramını kutlayarak, "Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. 23 Nisan bize Atamızdan kalan bir armağandır. Atamızın bu bayramı bizlere armağan etmesi çocukları ne kadar sevdiğinin bir göstergesidir." dedi.
Konuşmanın ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile telefonla konuşan Vali Karakaya, Ömer Nasuhi Bilmem İlkokulu'nun eksiklikleri olduğunu ve sorunun giderilmesi için gerekenin yapılmasını istedi.
Törenin ardından Vali Vekili Helvacı, temsili Vali Karakaya ve öğretmenlere hediye verdi.
Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Ömer Nasuhi Bilmem İlkokulu Müdürü Orhan Çakıcı, sınıf öğretmeni Derya Ünsalar katıldı.