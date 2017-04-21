23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Bilecik Valisi Süleyman Elban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde makamını çocuklara bıraktı.
Bilecik Valisi Süleyman Elban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde makamını çocuklara bıraktı.
Ertuğrulgazi İlkokulu öğrencilerini makamında ağırlayan Elban, koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Betül Hicret Benlice'ye devretti.
Benlice, Bilecik'e ve milli eğitime yaptığı hizmetlerinden dolayı Elban'a teşekkür etti ve okulların kalan eksiklerinin tamamlanması ve okullara "akıl oyunları salonu" kurulması talimatını verdi.
Elban, Benlice'nin valilik görevini layıkıyla yerine getirdiğini ifade ederek, valinin en önemli görevlerinden birinin ilin emniyet, huzur ve asayişini sağlamak ve eğitimden sağlığa ilin bütün sorunlarıyla yakından ilgilenmek olduğunu belirtti.
Daha sonra Elban, temsili vali Benlice ile beraberindeki öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Temsili devir törenleri kapsamında, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Kozabirlik İlkokulu öğrencisi Rengin Nohutçu'ya, Belediye Başkanlığı Atatürk İlkokulu öğrencisi Göktuğ Toygüç'e ve Milli Eğitim Müdürlüğü de TOKİ İlkokulu öğrencisi Nisanur Candan'a teslim edildi.